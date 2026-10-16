Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 17 ottobre.

Sulla Sardegna è atteso un graduale aumento della nuvolosità a causa dell’indebolimento dell’alta pressione e dell’arrivo di correnti più umide. Nel corso della giornata si alterneranno nubi e schiarite, con cieli più nuvolosi dal pomeriggio soprattutto nelle zone interne e sui rilievi, dove non si escludono deboli precipitazioni. Sui settori meridionali il tempo sarà più stabile, con maggiori spazi soleggiati. I venti saranno generalmente deboli dai quadranti nord-occidentali, in rotazione a meridionali, e i mari poco mossi.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari i cieli saranno poco nuvolosi per gran parte della giornata, con un aumento delle nubi nel pomeriggio. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 16°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari si alterneranno nubi sparse e schiarite per l’intera giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 16°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Sudest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest.

Il mare sarà poco mosso.

A Oristano si alterneranno nubi sparse e schiarite, con una maggiore presenza di nuvole nel corso del pomeriggio. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 15°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest.

Il mare sarà poco mosso.

A Nuoro i cieli saranno inizialmente poco nuvolosi, con un progressivo aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Nel pomeriggio non si escludono deboli precipitazioni, soprattutto nelle zone montuose, con possibili schiarite in serata.

La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 14°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est, deboli al pomeriggio e provenienti da Sud.

Non sono previste allerte meteo.

Sarà pertanto un sabato caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili in Sardegna, con nubi in aumento soprattutto nelle ore pomeridiane e possibili deboli piogge nelle zone interne e sui rilievi. Le temperature massime raggiungeranno i 24°C a Cagliari, Sassari e Oristano, mentre a Nuoro si fermeranno intorno ai 23°C. I venti saranno generalmente deboli o moderati e i mari poco mossi. Il tempo si manterrà più stabile lungo le coste meridionali, mentre nelle aree interne sarà possibile qualche fenomeno isolato.

Curiosità d’autunno in Sardegna 🍂 La curiosità di oggi riguarda le castagne: in diversi centri montani dell’isola, come Aritzo e Desulo, la loro raccolta è legata a feste popolari che celebrano l’arrivo dell’autunno. Ad Aritzo, in particolare, la *Sagra delle Castagne e delle Nocciole* è una manifestazione storica che richiama ogni anno visitatori interessati ai prodotti tipici, all’artigianato e alle tradizioni locali. 🌰🌳

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buon fine settimana e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba