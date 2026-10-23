Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 24 ottobre.

La Sardegna sarà interessata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con cieli poco nuvolosi e ampie schiarite su gran parte dell’isola. Nel corso della giornata si potranno verificare alcuni addensamenti nuvolosi, soprattutto nelle zone interne e sui settori occidentali. I venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, localmente con intensità sostenuta, mentre i mari saranno mossi o molto mossi.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari il cielo sarà prevalentemente poco nuvoloso, con qualche addensamento nelle ore serali. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 14°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Sud-Ovest.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari il cielo sarà prevalentemente poco nuvoloso, con qualche addensamento in serata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 15°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nord-Ovest.

Non si prevedono precipitazioni significative.

A Oristano il cielo sarà prevalentemente poco nuvoloso, con una maggiore variabilità nel corso del pomeriggio. Non sono previste precipitazioni significative.

La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 13°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nord-Ovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nord-Ovest.

Il mare sarà mosso.

A Nuoro il cielo sarà poco nuvoloso, con possibili addensamenti nelle ore centrali della giornata e schiarite in serata. Non sono previste piogge significative.

La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 10°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Ovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest.

Non si segnalano particolari fenomeni meteorologici.

Sarà pertanto un sabato caratterizzato da tempo prevalentemente stabile in Sardegna, con ampie schiarite e temperature massime comprese tra 16°C e 22°C. I venti di Maestrale potranno risultare sostenuti, soprattutto lungo le coste e sui rilievi, mentre i mari saranno mossi o molto mossi.

🦎 Curiosità dalla Sardegna: conosci l’algiroide nano, una piccola lucertola che vive anche in Sardegna? È un rettile poco conosciuto, presente soprattutto nelle zone montuose e rocciose. Ama nascondersi tra le pietre e la vegetazione e si muove velocemente per sfuggire ai predatori. 🌿 La particolarità? È una specie endemica della Sardegna e della Corsica: significa che, in natura, vive soltanto in queste due isole! Un piccolo abitante del Mediterraneo che pochi conoscono.

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba