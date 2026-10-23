Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 24 ottobre.
La Sardegna sarà interessata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con cieli poco nuvolosi e ampie schiarite su gran parte dell’isola. Nel corso della giornata si potranno verificare alcuni addensamenti nuvolosi, soprattutto nelle zone interne e sui settori occidentali. I venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, localmente con intensità sostenuta, mentre i mari saranno mossi o molto mossi.
Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:
A Cagliari il cielo sarà prevalentemente poco nuvoloso, con qualche addensamento nelle ore serali. Non sono previste piogge.
La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 14°C.
I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Sud-Ovest.
Il mare sarà poco mosso.
A Sassari il cielo sarà prevalentemente poco nuvoloso, con qualche addensamento in serata. Non sono previste piogge.
La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 15°C.
I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nord-Ovest.
Non si prevedono precipitazioni significative.
A Oristano il cielo sarà prevalentemente poco nuvoloso, con una maggiore variabilità nel corso del pomeriggio. Non sono previste precipitazioni significative.
La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 13°C.
I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nord-Ovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nord-Ovest.
Il mare sarà mosso.
A Nuoro il cielo sarà poco nuvoloso, con possibili addensamenti nelle ore centrali della giornata e schiarite in serata. Non sono previste piogge significative.
La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 10°C.
I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Ovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest.
Non si segnalano particolari fenomeni meteorologici.
Sarà pertanto un sabato caratterizzato da tempo prevalentemente stabile in Sardegna, con ampie schiarite e temperature massime comprese tra 16°C e 22°C. I venti di Maestrale potranno risultare sostenuti, soprattutto lungo le coste e sui rilievi, mentre i mari saranno mossi o molto mossi.
🦎 Curiosità dalla Sardegna: conosci l’algiroide nano, una piccola lucertola che vive anche in Sardegna?
È un rettile poco conosciuto, presente soprattutto nelle zone montuose e rocciose. Ama nascondersi tra le pietre e la vegetazione e si muove velocemente per sfuggire ai predatori.
🌿 La particolarità? È una specie endemica della Sardegna e della Corsica: significa che, in natura, vive soltanto in queste due isole!
Un piccolo abitante del Mediterraneo che pochi conoscono.
Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!
A cura di Claudia Saba