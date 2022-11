Meteo Casteddu, sulla Sardegna ritorna il caldo: le massime sfiorano i 25 gradi

Le previsioni meteo per Cagliari e Sardegna aggiornate per martedì 8 novembre. Il ritorno dell’alta pressione favorirà condizioni di tempo stabile con ampi spazi soleggiati. Le temperature saranno in aumento con punte che arriveranno addirittura a 24°C. Vediamo meglio nei dettagli cosa prevedono gli esperti di 3B Meteo per le quattro province storiche della Sardegna. A Cagliari la giornata sarà prevalentemente poco nuvolosa con la presenza di nubi sparse al mattino. La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 14°C. I venti saranno deboli al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Sud-Sudest per l’intera giornata. Il mare sarà poco mosso. Anche a Sassari la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse e ampi rasserenamenti in serata. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 15°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Sudest, deboli al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudovest. Il mare sarà poco mosso per l’intera giornata, come riportato da Meteo.it.

Passiamo nuovamente a 3B Meteo per la provincia di Oristano che sarà caratterizzata da bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. La temperatura massima registrata sarà di 23°C e la minima di 12°C. I venti saranno moderati per l’intera giornata e provenienti al mattino da est, al pomeriggio da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso. Per la provincia di Nuoro è previsto cielo poco nuvoloso con variabilità verso le ore pomeridiane. La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 10°C. I venti saranno deboli per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordest, al pomeriggio da Sudest. Il mare sarà calmo come rilevato da Meteo.it E’ tornato dunque il sole dopo qualche giorno di pioggia, le temperature salgono nuovamente, superando la media stagionale. Godiamoci questo bel tempo perché a giorni arriveranno nuove perturbazioni. Continueremo a tenervi informati sullo sviluppo delle condizioni climatiche nell’isola, continuate dunque a seguire Meteo Casteddu ogni giorno alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35 sempre su Radio Casteddu. A cura di Claudia Saba.