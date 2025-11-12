Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 13 Novembre
Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 18°C. I venti saranno tesi e provenienti da Est-Sudest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. A Sassari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 11°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio da Nord. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giorata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 12°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nordest, tesi al pomeriggio, provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 9°C. I venti saranno moderati e provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata. Abbiamo dunque alle porte un giovedì con tanto sole e con temperature in lieve rialzo che arriveranno a massime di 23°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba