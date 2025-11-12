Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 13 Novembre

Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornat a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 1 ° C e la minima di 1 8 °C. I venti saranno tesi e provenienti da Est- Sud est per tutta la giornata . Il mare sarà mosso. A Sassar i farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 1 °C e la minima di 1 1 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est- Sudest, al pomeriggio da Nord . A Oristan o farà bel tempo con sole splendente per tutta la giorata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 3 ° C e la minima di 1 2 ° C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Nordest, tesi al pomeriggio, provenienti da Sud-Sudest . Il m are sarà poco moss o . A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 9 ° C e la minima di 9 °C. I venti sarann o moderati e provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata . Abbiamo dunque alle porte un giovedì con tanto sole e con temper ature in lieve rialzo che arriveranno a massime di 2 3 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba