È stato arrestato in una casa di Cadrezzate in provincia di Varese il 49enne Elia Del Grande, responsabile della cosiddetta Strage dei Fornai. Del Grande aveva infatti ucciso con un fucile da caccia il padre Enea, 58 anni, la madre Alida, 53, e il fratello Enrico, 27, il 7 gennaio del 1998.

L’uomo si era allontanato dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia, nel Modenese, dove si trovava in esecuzione di una misura di sicurezza, facendo perdere le proprie tracce. Del Grande, condannato a trent’anni di carcere, era stato scarcerato dopo aver scontato 25 anni di pena. A seguito di nuovi episodi di furto e molestie, i giudici del tribunale di sorveglianza avevano disposto per lui la libertà vigilata con obbligo di permanenza nella struttura emiliana, dove era arrivato lo scorso settembre.