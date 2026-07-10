Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 11 Lugli o . Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque . I venti saranno debol i e il mare da poco mosso a mosso . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornat a. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 3 3 ° C e la minima di 2 3 °C. I venti sarann o tesi e provenienti da Sudest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso . Si prevede allerta meteo per l’afa. A Sassar i farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornat a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 3 6 °C e la minima di 2 2 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio da Nord. Si prevede allerta meteo per l’afa. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 3 8 ° C e la minima di 2 3 ° C. I venti saranno moderat i al mattino e provenienti da Est-Nordest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sudovest. Il mare sarà poco mosso. Si prevede allerta meteo per l’afa . A Nuor o farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 3 1 ° C e la minima di 2 1 °C. I venti sarann o moderati e provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per l’afa. Sarà dunque un sabato sole ggiato , con venti da moderati a tesi e temperature che raggiungeranno massime di 38 °C. Allerta meteo per l’afa in tutta la Sardegna. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n fine settimana e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba