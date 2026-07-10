Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 11 Luglio. Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare da poco mosso a mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 33°C e la minima di 23°C. I venti saranno tesi e provenienti da Sudest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. Si prevede allerta meteo per l’afa. A Sassari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 36°C e la minima di 22°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio da Nord. Si prevede allerta meteo per l’afa. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 38°C e la minima di 23°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Est-Nordest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sudovest. Il mare sarà poco mosso. Si prevede allerta meteo per l’afa. A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 31°C e la minima di 21°C. I venti saranno moderati e provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per l’afa. Sarà dunque un sabato soleggiato, con venti da moderati a tesi e temperature che raggiungeranno massime di 38°C. Allerta meteo per l’afa in tutta la Sardegna. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buon fine settimana e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba