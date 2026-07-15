Sardegna, ancora una tragedia in spiaggia: malore fatale, muore un uomo davanti ai bagnanti a Portopaglietto.Ancora una tragedia nelle ore calde nelle spiagge sarde: nel Sulcis inutili i tentativi del bagnino di salvare l’uomo che a causa di un probabile infarto si è accasciata prima che il suo cuore smettesse di battere. La vittima è un signore di 75 anni di Carbonia, inutili i soccorsi, per lei purtroppo non c’è stato niente da fare. Due giorni fa un’altra donna, una turista, era morta in spiaggia a Orri, nella zona di Tortoli. La tragedia di oggi è avvenuto nella spiaggia di Portoscuso, davanti a centinaia di persone che affollavano la spiaggia di Portopaglietto