Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 8 Gennaio L'isola sarà raggiunta da infiltrazioni umide che determineranno cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso ma senza fenomeni rilevanti . I venti saranno moderati e il mare agitato . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolos a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 14 ° C e la minima di 9 °C. I venti sarann o forti al mattino e molto forti al pomeriggio, provenienti da Nordovest per tutta la giornata . Il mare sarà moss o . E' prevista allerta meteo per il vento . A Sassar i la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite . N ella notte sono previsti 4mm di pioggia . La temperatura massima sarà di 11 °C e la minima di 6 °C. I venti sarann o forti e provenienti da O vest- Nordovest per tutta la giornata . Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite . N ella notte si prevedono 2mm di piogg ia . La temperatura massima sarà di 13 ° C e la minima di 9 ° C. I venti sarann o fort i e provenienti da Nordov est per tutta la giornata . Il mare sarà molto mosso . Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite . N ella notte sono previsti 5mm di pioggia . La temperatura massima sarà di 9 ° C e la minima di 3 °C. I venti sarann o forti e provenienti da Ovest per tut t a la giornata . Si prevede allerta meteo per il vento. Sarà pertanto un giov ed ì nuvoloso con piogge notturne e temperatur e che arrive ranno a massime di 14 ° C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba