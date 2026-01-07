Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 8 Gennaio L'isola sarà raggiunta da infiltrazioni umide che determineranno cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso ma senza fenomeni rilevanti. I venti saranno moderati e il mare agitato. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 9°C. I venti saranno forti al mattino e molto forti al pomeriggio, provenienti da Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. E' prevista allerta meteo per il vento. A Sassari la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. Nella notte sono previsti 4mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 11°C e la minima di 6°C. I venti saranno forti e provenienti da Ovest-Nordovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. Nella notte si prevedono 2mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 13°C e la minima di 9°C. I venti saranno forti e provenienti da Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà molto mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. Nella notte sono previsti 5mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 9° C e la minima di 3°C. I venti saranno forti e provenienti da Ovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. Sarà pertanto un giovedì nuvoloso con piogge notturne e temperature che arriveranno a massime di 14°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba