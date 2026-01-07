Chiedere soldi con la promessa di restituirli. È il modus operandi di un uomo dell’hinterland Cagliari che agisce soprattutto in zona porto e policlinico, chiedendo denaro agli avventori nei parcheggi.
“Un uomo alto, ben vestito, all’apparenza per bene, che si dice vittima di incidenti o di altri accidenti per cui si trova senza soldi per tornare a casa, in uno dei paesi dell’hinterland”, si legge nelle segnalazioni online. L’uomo sarebbe già noto alle forze dell’ordine, perché segnalato in diverse parti della città.
Per il momento non è stato ancora individuato ma l’allerta è alta.