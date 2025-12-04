Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 5 Dicembre La pressione cal erà rapidamente, favorendo un peggioramento nel pomeriggio, con deboli precipitazioni che tenderanno a esaurirsi in serata, lasciando spazio a ampie schiarite. I venti saranno debol i e il mare molto mosso . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolos a, con nubi e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio . Sono previsti 3mm di pioggia . La temperatura massima sarà di 1 6 ° C e la minima di 9 °C. I venti sarann o moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassar i la giornata sarà caratterizzata da nubi in progressivo aumento e deboli piogge nel pomeriggio. S ono previst i 4 mm di piogg ia . La temperatura massima sarà di 1 2 °C e la minima di 9 °C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Nordest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nordovest. A Oristan o la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge nel pomeriggio e schiarite in serat a. Sono previsti 5 mm di pioggia. La temperatura massim a sarà di 1 5 ° C e la minima di 8 ° C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Sud , tesi al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Il mare sarà molto mosso. A Nuoro la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 11 ° C e la minima di 6 °C. I venti sarann o tesi per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest-Sudovest, al pomeriggio da Ovest. Ci aspetta dunque un vener dì nuvoloso, con piogge e venti da moderati a tesi e temper ature stazionarie che raggiunger anno massime di 1 5 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a g iornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba