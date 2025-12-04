Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 5 Dicembre La pressione calerà rapidamente, favorendo un peggioramento nel pomeriggio, con deboli precipitazioni che tenderanno a esaurirsi in serata, lasciando spazio a ampie schiarite. I venti saranno deboli e il mare molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, con nubi e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 9°C. I venti saranno moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassari la giornata sarà caratterizzata da nubi in progressivo aumento e deboli piogge nel pomeriggio. Sono previsti 4mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 12°C e la minima di 9°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nordest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nordovest. A Oristano la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge nel pomeriggio e schiarite in serata. Sono previsti 5mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 8°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Sud, tesi al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Il mare sarà molto mosso. A Nuoro la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 11°C e la minima di 6°C. I venti saranno tesi per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest-Sudovest, al pomeriggio da Ovest. Ci aspetta dunque un venerdì nuvoloso, con piogge e venti da moderati a tesi e temperature stazionarie che raggiungeranno massime di 15°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba