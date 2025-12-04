Doveva essere una tranquilla mattinata da lavori casa di un amico ma si è trasformata in tragedia per un 78enne cagliaritano, Antonio Cerbone. L’uomo era in un’abitazione di Via De Gioannis e mentre saliva su una scala si è sentito male.

Inutili i soccorsi per il 78enne, morto poco dopo.

Toccanti le parole del Circolo Indipendente Storico Politico Culturale Francesco Maria Barracu: “Tristemente ancora una volta il Circolo abbruna le bandiere per ricordare uno di noi, Lello, che tanto ha dato alla nostra causa in termini di presenza, coraggio e militanza.

Oggi se ne va un altro dei Padri Nobili dell’ambiente extraparlamentare cagliaritano, un CAMERATA che aveva da insegnare un bagaglio di esperienza umano e politico, sempre presente per le cose che contano e sempre attivo dietro le quinte di tutto quello che si muoveva e bolliva in pentola.

A lui si devono tante cose come l’aver trovato la nostra nuova sede in centro o come aver rimesso in piedi (tanti anni fa) un qualcosa che in troppi volevano vedere finire, sia da una parte che dall’altra.

Un condottiero senza paura, un lavoratore instancabile, un padre, un nonno, un CAMERATA, uno di Noi….

Addio Antonio Cerbone, non ti dimenticheremo mai.

Saluta Rocca Giuseppe e Gian Paolo Marroccu. Noi tutti ringraziamo il buon Dio per averci donato delle persone splendide come voi.”