Cagliari, inversione a u lungo il viale Monastir rischia di trasformarsi nell’ennesimo dramma sulle strade sarde, l’appello di Angelica: “Vi prego, mettetevi la mano sulla coscienza quando siete alla guida perché se una persona muore è morta, ma dietro c’è una famiglia. Perché strappare una vita solo per 5 minuti in più?”

È accaduto oggi alle 14 circa il sinistro che ha coinvolto una Smart e una Ford Fiesta: quest’ultima, guidata da un uomo di circa trent’anni, ha effettuato la manovra pericolosa in uno dei tratti più trafficati di tutta la città e l’hinterland cagliaritano. Stava uscendo da un cancello e ha speronato la Smart che si è ribaltata sul marciapiede. Gli occupanti della vettura, una coppia, sono stati liberati dall’abitacolo da un agente della polizia municipale non in servizio che ha allertato i colleghi. In 5 sono giunti sul luogo dell’incidente assieme a un’ambulanza. Per fortuna la coppia sta bene, il conducente della Ford, invece, ha accusato nausea e mal di testa ed è stato portato in ospedale per accertamenti.

È andata bene, ma la paura è stata tanta anche per Angelica, la sorella del conducente della Smart, che mai potrà dimenticare quei momenti infiniti quando è giunta sul posto. La macchina rovesciata, l’ambulanza, la polizia municipale e il non sapere se un telo bianco è appoggiato a terra. Il cuore batte a mille, le mani tremano e la disperazione prende il sopravvento per poi tirare un sospiro di sollievo nel vedere il fratello e la compagna stare bene. “Sono attimi interminabili” racconta Angelica a Casteddu Online.

La sua voce è ancora scossa per l’accaduto ma ferma e decisa per lanciare un appello a chi si mette al volante: “Il codice della strada c’è, non si può sentire nel 2025 di manovre così azzardate soprattutto in strade così trafficate. È stata proprio un’inadempienza, da sorella minore vedere ambulanza, agenti e non sapere le condizioni di salute sono attimi che sembrano eterni. Non si deve mettere a repentaglio la vita degli altri, avere la patente è come avere il porto d’armi secondo me, si ha un mezzo pesante tra le mani che, se usato male, si mette a repentaglio la propria vita e quella delle altre persone. Spero che il ragazzo portato al pronto soccorso stia bene”.

Una testimonianza molto significativa, la cronaca racconta quasi ogni giorno di incidenti stradali mortali: l’asfalto si macchia indelebilmente di sangue e delle lacrime dei familiari che, corsi sul posto, scoprono che hanno perso un figlio, un fratello, un fidanzato, un nipote. Per sempre. Buche e anomalie presenti nelle strade sarde risultano, dunque, essere solo una cornice se paragonate alle imprudenze di chi si mette al volante e non rispetta il codice della strada. Compiere manovre azzardate o superare i limiti di velocità per arrivare prima, spesso, a niente servono se non a causare dolore e a distruggere una o più vite umane.