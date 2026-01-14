Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giove dì 1 5 Gennaio L'alta pressione subirà un ulteriore rinforzo determinando tempo soleggiato. I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza serena . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 6 ° C e la minima di 8 °C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Nord-Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Est -Sudes t. Il mare sarà poco moss o . A Sassar i la giornata sarà in prevalenza poco nuvolos a. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 5 °C e la minima di 6 °C. I venti sarann o mo derati e provenienti al mattino da Sudest, al pomeriggio da Nord-Nordovest. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornat a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17 ° C e la minima di 5 ° C. I venti sarann o moderati al mattino e p rovenienti da Est-Nordest, deboli al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà poc o mosso . A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolos a. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 4 ° C e la minima di 4 °C. I venti sarann o deboli e provenienti da Est-Norde st per tutta la giornata. Sarà dunque un giove dì in prevalenza soleggiato , con temperatur e stazionarie che arrive ranno a massime di 1 7 ° C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba