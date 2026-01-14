È una storia dell’orrore quella che è avvenuta in un ex albergo di Collio, in provincia di Brescia, adibito a centro d’accoglienza.

I fatti risalgono al 2024. Un ragazzo del Bangladesh di 29 anni ha abusato di una bimba di 10 anni, anche lei ospite del centro con la sua mamma. La piccola, originaria dell’Africa subsahariana, ha cominciato a mostrare cambiamenti e a lamentare strani dolori all’addome. La madre, giustamente allarmata, ha fatto visitare la bimba. Da qui, la scoperta più orribile che si potesse immaginare: non solo la bimba era stata abusata, ma era anche incinta.

Con incredibile forza e con la protezione massima che si deve in questi casi, la bimba è riuscita a fornire tutti gli elementi essenziali per identificare il 29enne. L’uomo ha ammesso le sue colpe e portato nel carcere di Cremona.

Come riporta Brescia Today, il processo con rito abbreviato si è concluso con una condanna a 5 anni, mentre la pm di Brescia Federica Ceschi aveva chiesto una condanna a 6 anni e 8 mesi. Durante il processo sarebbe emerso che- esaminando i fatti contestati- si tratterebbe di violenza sessuale aggravata ed atti sessuali con minore, specificando ovviamente che non poteva certo esserci stato il consenso da parte della bambina. A questo si aggiunge lo sconto di pena di un terzo dovuto al rito abbreviato.

Una vicenda terribile che fa discutere e ha smosso gli animi di Lega e Fratelli D’Italia. Il partito della Premier Meloni ha infatti chiesto pubblicamente un’ispezione ministeriale: “È una sentenza vergognosa e profondamente ingiusta”, si legge nella nota. “Stabilire che l’abuso sessuale di una bambina di dieci anni, rimasta incinta, non configuri violenza e punirlo con una condanna di appena cinque anni di carcere è un provvedimento che offende il senso di giustizia e la dignità umana.

Decisioni di questo tipo dimostrano come alcuni giudici siano andati oltre il buon senso e rischiano di veicolare un messaggio pericoloso di impunità. Confidiamo che alla piccola venga presto riconosciuta una vera giustizia.”