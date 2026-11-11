Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 12 novembre.

Tutta l’isola sarà interessata da una perturbazione in transito che determinerà tempo instabile e nuvoloso ovunque, con piogge e rovesci sparsi. I venti saranno moderati dai quadranti nord-orientali e il mare da mosso a molto mosso.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà tempo nuvoloso con pioggia debole per gran parte della giornata. Sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 18°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nord-Ovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordest.

Il mare sarà mosso.

A Sassari farà tempo instabile con rovesci e temporali sparsi. Sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 16°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nord-Est.

Si prevede allerta meteo per piogge e temporali.

A Oristano farà tempo nuvoloso con pioggia e qualche rovescio. Sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 18°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nord-Est, moderati al pomeriggio e provenienti da Nord-Est.

Il mare sarà mosso.

A Nuoro farà tempo instabile con rovesci sparsi. Sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 15°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nord-Est.

Si prevede allerta meteo per piogge e temporali.

Sarà pertanto un giovedì instabile, con venti moderati e temperature che raggiungeranno massime di 25°C. Allerta meteo per piogge e temporali in gran parte della Sardegna.

Curiosità L’11 novembre è San Martino, il “capodanno dei contadini”. Si chiudeva l’anno agricolo, si assaggiava per la prima volta il vino novello con le caldarroste, e chi doveva cambiare casa traslocava proprio in questi giorni. Da qui il detto “fare San Martino”. E se in questi giorni torna un po’ di tepore, non è un caso: è la famosa “estate di San Martino”.

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba