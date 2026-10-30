Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 31 ottobre.

Tutta l’isola sarà interessata da correnti orientali con nubi irregolari e piovaschi sparsi, più probabili nel pomeriggio sul settore orientale e meridionale. I venti saranno moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione a meridionali e il mare da mosso a poco mosso.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà poco nuvoloso al mattino con possibili piovaschi nel pomeriggio e in serata. Sono previste piogge deboli a tratti.

La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 12°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord, deboli al pomeriggio e provenienti da Sud.

Il mare sarà mosso.

A Sassari farà poco nuvoloso con nubi in aumento nelle ore centrali. Non sono previste piogge significative.

La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 11°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nord-Est.

Si prevedono raffiche fino a 35 km/h.

A Oristano farà quasi sereno al mattino con nubi sparse nel pomeriggio. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 11°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord-Est, deboli al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest.

Il mare sarà poco mosso.

A Nuoro farà poco nuvoloso con possibili piogge deboli nel pomeriggio.

La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 9°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Est.

Sono previsti fino a 2.8 mm di pioggia.

Ci aspetta dunque un sabato con nubi irregolari e qualche piovasco, con venti moderati da Nord-Est e temperature che raggiungeranno massime di 21°C. Attenzione a qualche rovescio più intenso nel pomeriggio sul settore orientale e meridionale della Sardegna.

Curiosità: lo sapevi che Halloween in Sardegna esisteva già molto prima di arrivare dall’America?

L’ultimo giorno di ottobre è la notte de Is Animeddas – al nord chiamata Su Mortu Mortu, in Ogliastra Su Prugadoriu.

Non è una copia di Halloween, è l’antico Samhain sardo: si credeva che la notte del 31 ottobre la porta del purgatorio si aprisse e le anime tornassero a visitare le case dove avevano vissuto.

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba