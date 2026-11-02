Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 3 novembre.

Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e prevalentemente poco nuvoloso ovunque. I venti saranno deboli dai quadranti settentrionali in rotazione a meridionali e il mare da poco mosso a mosso.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà bel tempo con cielo poco nuvoloso al mattino e nubi sparse nel pomeriggio. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 12°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord-Nordovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Sud.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari farà bel tempo con cielo poco nuvoloso per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 8°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Sudest, deboli al pomeriggio e provenienti da Nord.

Non si prevedono allerte meteo.

A Oristano farà bel tempo con cielo poco nuvoloso per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 10°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord, deboli al pomeriggio e provenienti da Sud-Ovest.

Il mare sarà poco mosso.

A Nuoro farà bel tempo con cielo sereno al mattino e poco nuvoloso nel pomeriggio. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 7°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest.

Non si prevedono allerte meteo.

Sarà dunque un martedì stabile e mite, con venti deboli e temperature che raggiungeranno massime di 21°C. Nessuna allerta meteo prevista sull’isola.

Curiosità: Per tradizione agropastorale sarda, novembre era considerato il vero Capodanno. Finiva la stagione dei raccolti e iniziava l’anno agricolo. Non a caso il 30 novembre si chiudeva l’annata dei pastori e si rinnovavano i contratti di pascolo. Per questo si diceva “A Sant’Andria, si furat su zappu e si pappat su melone” – a Sant’Andrea si nasconde la zappa.

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba