Monserrato, addio a Antonello Tesio, 73 anni, l’amico di tutti nella casa di riposo comunale di Terramaini: una grave malattia lo ha portato via in pochissimo tempo.

Conosciuto e ben voluto da tutti, si occupava di accogliere chi entrava nella struttura: tra sorrisi e chiaccherate, la sua presenza era un punto di riferimento stabile.

Monserrato, la sua città, oggi piange la scomparsa di “una persona splendida, una presenza preziosa, parte integrante nella comunità”. Il ricordo commovente di Saverio De Roma: “Una notizia che non avrei mai voluto ricevere, caro Antonello. Quel male crudele ti ha portato via troppo in fretta.

Porto ancora nel cuore la nostra ultima chiacchierata di appena un mesetto e mezzo fa, quando sono venuto a trovarti in ospedale. Nonostante la sofferenza, hai trovato la forza di regalarmi parole di conforto, affetto e immensa positività. Conservo gelosamente ogni tuo commento e i tuoi messaggi pieni di stima, quando mi dicevi: “Vai Saverio, non mollare mai… vai avanti e lascia perdere le chiacchiere e le critiche… ad averne persone come te…”

Eri una persona splendida.

Oggi la nostra comunità non perde soltanto un caro amico, ma una persona eccezionale, buona e nobile d’animo in ogni cosa”.

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