Una vicenda terribile e macabra iniziata due giorni fa alla stazione di Bologna, dove è stata ritrovata dagli operatori di Trenitalia e dagli agenti della polizia ferroviaria la testa di un uomo, sembrerebbe un 21enne di origini romene, che era rimasta incastrata nel musetto della motrice di un treno Frecciarossa Bari-Milano che si era fermato a Bologna proprio per il danneggiamento del musetto. Secondo quanto riporta dal Corriere di Bologna, le indagini erano cominciate col ritrovamento di un corpo senza testa a 200 chilometri di distanza, tra Falconara Marittima, in provincia di Ancona, e Marzocca.

Gli inquirenti hanno acquisito le immagini di video sorveglianza che hanno contribuito già in queste ore a chiarire un’ipotetica dinamica del dramma. Il giovane sarebbe stato investito inavvertitamente dal Frecciarossa tra Ancona e Marzocca, è la testa è stata tranciata di netto rimanendo incastrata. Questo spiegherebbe il perché del ritrovamento a Bologna. La Procura di Ancona ha aperto un fascicolo a riguardo per chiarire l’accaduto.