Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani mercoledì 11 novembre.

Tutta l’isola sarà interessata da nuvolosità variabile con ampie schiarite, in un contesto ancora mite per la stagione. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti meridionali e il mare da poco mosso a mosso.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà bel tempo con cielo poco nuvoloso per gran parte della giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 15°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord-Nordovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari farà bel tempo con cielo poco nuvoloso per gran parte della giornata. Non sono previste piogge significative, solo qualche possibile piovasco.

La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 17°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Sud-Sudovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Ovest.

Si prevede mare mosso lungo le coste.

A Oristano farà bel tempo con cielo poco nuvoloso per gran parte della giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 17°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Sud.

Il mare sarà poco mosso.

A Nuoro farà bel tempo con cielo nuvoloso e schiarite nel corso della giornata. Non sono previste piogge significative.

La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 16°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, deboli al pomeriggio e provenienti da Est.

Si prevede cielo coperto nelle ore serali.

È dunque alle porte un mercoledì variabile con schiarite, con venti deboli o moderati e temperature che raggiungeranno massime di 24°C. Nessuna allerta meteo per calore intenso nelle aree interne della Sardegna.

Curiosità: Novembre è il mese dell’olio nuovo: verde, torbido e piccante, tanto che in gola “pizzica”.

In Sardegna si assaggia così, con pane caldo e sale: è il pane ’e oru, il pane e oro.

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba