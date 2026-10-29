Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 30 ottobre.

Tutta l’isola sarà interessata da un flusso di correnti nord-orientali con nuvolosità irregolare e possibili rovesci sparsi, più probabili nel sud dell’isola. I venti saranno deboli variabili in rotazione dai quadranti orientali e il mare da poco mosso a mosso.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà tempo variabile con nubi al mattino e rovesci sparsi nel pomeriggio. Sono previste piogge deboli intermittenti.

La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 14°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord, deboli al pomeriggio e provenienti da Nordest.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari farà bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 12°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est, deboli al pomeriggio e provenienti da Est.

Non è prevista alcuna allerta meteo.

A Oristano farà bel tempo con cielo poco nuvoloso per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 14°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nordovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Nordest.

Il mare sarà poco mosso.

A Nuoro farà bel tempo con cielo poco nuvoloso per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 8°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, deboli al pomeriggio e provenienti da Est.

Non è prevista alcuna allerta meteo.

È dunque alle porte un venerdì variabile con nubi e qualche rovescio al sud, venti deboli e temperature che raggiungeranno massime di 23°C. Nessuna allerta meteo di rilievo per la Sardegna.

Curiosità: In autunno il bosco di Goceano, proprio sopra Bono, diventa il regno dei porcini: per i sardi è così importante che molti paesi hanno ancora il proverbio “in autunno ogni porcino vale più di un porceddu”.

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba