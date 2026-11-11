Nuove postazioni per gli artisti di strada, una distribuzione più ampia delle esibizioni musicali e regole più attente all’impatto acustico sulle abitazioni e sulle attività commerciali. Il Consiglio comunale di Cagliari ha approvato all’unanimità la mozione presentata dalla Consigliera del Partito Democratico Marta Mereu, per la valorizzazione dell’arte di strada e l’individuazione di spazi adeguati alle diverse espressioni artistiche.

Un provvedimento che punta a trovare un punto di incontro tra il diritto degli artisti a esibirsi negli spazi pubblici e quello dei residenti a vivere serenamente le proprie abitazioni, soprattutto nelle strade più strette del centro storico, dove la conformazione degli edifici può amplificare e far risuonare il rumore.

La mozione nasce da un percorso di ascolto e confronto avviato in Commissione anche sulla base delle segnalazioni arrivate negli anni da residenti e titolari di attività commerciali. Nel corso delle audizioni sono stati coinvolti anche gli stessi artisti di strada, con l’obiettivo di raccogliere le diverse esigenze e costruire una soluzione condivisa.

«Chi abita o lavora nel centro storico sa di trovarsi in una parte difficile della città, attraversata da persone, attività e rumore. È una caratteristica dei centri cittadini e fa parte della loro identità, ma questo non significa che l’intensità e la continuità del suono debbano essere considerate inevitabili», ha spiegato Mereu durante la presentazione in Aula.

Tra gli obiettivi principali c’è la revisione delle postazioni individuate nel 2018, con una nuova valutazione degli spazi, degli orari e delle modalità di utilizzo e una rotazione effettiva delle esibizioni. La proposta prevede inoltre di distinguere le attività musicali e sonore da quelle che non producono emissioni acustiche, individuando aree compatibili con le diverse forme artistiche. Per la musica, soprattutto quando viene utilizzata l’amplificazione, saranno necessarie valutazioni specifiche sulle caratteristiche acustiche dei luoghi. In alcune postazioni potrebbe quindi essere vietato l’utilizzo degli amplificatori.

Tra le nuove aree da prendere in considerazione figurano anche la parte centrale di via Roma e piazza Matteotti, con l’intento di distribuire meglio le esibizioni e ridurre la concentrazione degli artisti nelle stesse strade.

Un altro capitolo riguarda i totem acquistati recentemente dal Comune: strutture attrezzate per le esibizioni, dotate di alimentazione elettrica, casse e collegamenti per gli strumenti, con la possibilità di regolare il volume dell’amplificazione. A queste si affiancherà un’applicazione per prenotare gli spazi, pensata per gestire tutte le postazioni, comprese quelle prive di totem, e rendere più trasparente l’accesso agli spazi pubblici.

«La loro installazione deve essere coordinata con la scelta delle postazioni, con le valutazioni acustiche e con la definizione dei livelli sonori», ha precisato la Consigliera, sottolineando anche l’importanza di proseguire il confronto con artisti, residenti e operatori economici e di monitorare nel tempo gli effetti delle nuove disposizioni.

Favorevole il parere della Giunta, espresso dall’Assessora Maria Francesca Chiappe, che ha ricordato come il problema sia stato segnalato all’amministrazione fin dai primi mesi del mandato.

L’Assessora ha confermato la disponibilità a individuare nuove aree e a riorganizzare le postazioni, evidenziando però la necessità di interloquire con la Soprintendenza per gli interventi che riguardano il centro storico, sia per la collocazione dei totem sia per la scelta delle nuove installazioni.

L’amministrazione punta in particolare ad alleggerire la pressione acustica nelle vie più strette e densamente abitate, dove il suono tende a propagarsi verso l’alto tra le facciate degli edifici, valutando lo spostamento di alcune esibizioni in zone meno residenziali.

La mozione è stata approvata all’unanimità. «L’obiettivo è ristabilire quell’equilibrio necessario tra chi vuole esprimere la propria arte e chi negli stessi luoghi abita o lavora», ha concluso Mereu. L’intenzione, dunque, non è limitare l’arte di strada, ma permetterle di continuare a vivere a Cagliari in condizioni capaci di garantire una convivenza positiva con chi ogni giorno abita e frequenta la città.