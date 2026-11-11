Ennesima tragedia sul lavoro oggi a San Pio di Fontecchio, in provincia dell’Aquila. Due operai sono morti nel crollo che ha coinvolto una palazzina in ristrutturazione a seguito dei danni che aveva subito durante il terremoto del 2009.

Secondo quanto emerso sul posto c’erano 6 operai intenti alla preparazione dei ponteggi quando è avvenuta la tragedia: 3 sono riusciti a salvarsi, uno è rimasto ferito e due purtroppo sono rimasti uccisi sotto le macerie.

La Procura della Repubblica dell’Aquila ha aperto un’inchiesta per far luce sulla tragedia e ricostruire l’accaduto.