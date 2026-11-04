Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 5 novembre.

Tutta l’isola sarà interessata da un flusso instabile che determinerà tempo molto nuvoloso con rovesci e piovaschi diffusi. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali e orientali in rotazione a sud-orientali e il mare da mosso a molto mosso.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà tempo instabile con cielo molto nuvoloso e rovesci. Sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 15°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord, deboli al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest.

Il mare sarà mosso.

A Sassari farà tempo instabile con cielo molto nuvoloso e piovaschi. Sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 15°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Est-Sudest, deboli al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordest.

Si prevede allerta meteo per piogge.

A Oristano farà tempo nuvoloso con piovaschi. Non sono escluse piogge deboli.

La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 14°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, deboli al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest.

Il mare sarà mosso.

A Nuoro farà tempo instabile con cielo molto nuvoloso e rovesci. Sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 13°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Est-Nordest, deboli al pomeriggio e provenienti da Est.

Si prevede allerta meteo per piogge abbondanti.

Sarà dunque un giovedì di tempo instabile, con venti deboli o moderati e temperature che raggiungeranno massime di 21°C. Allerta meteo per piogge e rovesci su gran parte della Sardegna.

Curiosità:

In Sardegna, proprio in questo periodo di novembre, si trova il corbezzolo, l’alidongia. È un frutto tipicamente sardo che fiorisce e fruttifica insieme: adesso, sullo stesso ramo, puoi vedere i fiori bianchi e le bacche rosse dell’anno scorso. Da questo frutto nasce il miele amaro di corbezzolo, l’unico miele amaro d’Italia, prodotto solo in autunno tra Sardegna e Corsica.

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba