Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 23 Gennaio
La circolazione depressionaria si rafforzerà sull'isola determinando cielo molto nuvoloso con tendenza a peggioramento dalle ore centrali della giornata con deboli piogge sparse. I venti saranno deboli e il mare da mosso a molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari il tempo sarà variabile con maggiori schiarite nel pomeriggio e cielo nuvoloso o molto nuvoloso con deboli piogge in serata. Sono previsti 0.5mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 11°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest. Il mare sarà mosso. A Sassari la giornata sarà caratterizzata da nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. Sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 13°C e la minima di 9°C. I venti saranno tesi e provenienti da Sudovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio e cielo parzialmente nuvoloso in serata. Sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 10°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Ovest-Sudovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sudovest. Il mare sarà molto mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità con deboli piogge in serata. Sono previsti 0.2mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 10° C e la minima di 6°C. I venti saranno tesi e provenienti da Ovest-Sudovest per tutta la giornata. Sarà pertanto un venerdì variabile, con qualche debole piogge dal pomeriggio, e temperature in aumento che raggiungeranno massime di 17°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba