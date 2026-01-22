Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani vener dì 2 3 Gennaio

La circolazione depressionaria si rafforzerà sull'isola determinando cielo molto nuvoloso con tendenza a peggioramento dalle ore centrali della giornata con deboli piogge sparse. I venti saranno debol i e il mare da m o sso a molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari il tempo sarà variabile con maggiori schiarite nel pomeriggio e cielo nuvoloso o molto nuvoloso con deboli piogge in serata. Sono previsti 0.5mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 7 ° C e la minima di 11 °C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Nordove st, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest. Il mare sarà mosso . A Sassar i la giornata sarà caratterizzata da nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. Sono previsti 3 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 3 °C e la minima di 9 °C. I venti sarann o tesi e provenienti da Sudovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio e cielo parzialmente nuvoloso in serata . Sono previsti 8 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 5 ° C e la minima di 10 ° C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Ovest-Sudove st, tesi al pomeriggio e provenienti da Sud ovest. Il mare sarà molto mosso . Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità con deboli piogge in serata . Sono previsti 0. 2 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 10 ° C e la minima di 6 °C. I venti sarann o tesi e provenienti da Ovest-Sudovest per tutta la giornata. Sarà pertanto un vener dì variabile, con qualche debol e piogge dal pomeriggio, e temperature in aumento che raggiungeranno massime di 1 7 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba