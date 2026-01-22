Il ciclone Harry ha messo a durissima prova anche La Miniera del Pesce noto locale sulla costa a La Maddalena. La mareggiata inondato la parte esterna del locale e raso al suolo quanto adibito per accogliere gli ospiti.

Danni ingenti e tantissimo lavoro hanno messo a durissima prova l’attività, che però adesso è pronta a riparare anche grazie all’aiuto dei ragazzi della PGS Audax Calcio.

“La miniera del Pesce di Simone Gerina e Cecilia Busetto e tutto lo staff, voleva ringraziare tutti gli amici, fabio serra impianti ,tutta l’AUDAX per averci aiutato in questa situazione poco piacevole !! In pochi giorni abbiamo fatto un miracolo.

Domani VENERDI’ 23, possiamo APRIRE regolarmente pranzo e cena! Grazie, grazie, grazie!”.

La solidarietà che diventa indispensabile in momenti così drammatici e che dimostra quanto, con Unione e passione, si possano superare anche le difficoltà più grandi.