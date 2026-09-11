“Intervento finito. Da oggi inizia la discesa, forza e coraggio”. Con queste parole e una foto con il gesto della vittoria, Mattia Felici informa i tifosi dell’esito dell’intervento. L’operazione è stata effettuata a Villa Stuart dove è stato ricostruito il crociato del ginocchio destro e la sutura dei menischi. Un infortunio proprio ad inizio stagione avvenuto durante il match contro il Lecce dello scorso lunedì.

L’operazione, eseguita dal professor Pier Paolo Mariani, è riuscita perfettamente. Dopo alcuni giorni di riposo, l’attaccante 25enne potrà iniziare l’iter riabilitativo.