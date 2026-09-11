Come già preannunciato nelle scorse ore, Alessandro Di Battista sta rientrando in Italia. A confermare la bella notizia la sua Associazione Schierarsi.
“Alessandro sta tornando a casa. Buon rientro, Ale!”, il messaggio social dell’Associazione.
“Grazie mille ai medici cubani per l’impegno e la professionalità di questi giorni.”
Un delicato percorso iniziato lo scorso 28 agosto, quando l’ex deputato pentastellato si è sentito mentre si trovava a Cuba per girare dei reportage per Il Fatto Quotidiano.
Dopo l’intervento effettuato nei giorni scorsi nell’ospedale di L’Avana ora l’attivista può tornare a casa. Atterrerà domani a Roma con un’eliambulanza che viaggerà a bassa quota per controllare la pressurizzazione, elemento estremamente importante nelle condizioni di Di Battista. Al suo arrivo sarà preso in cura dal Policlinico Gemelli.