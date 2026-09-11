Trascorrono i mesi ma la situazione non cambia: due episodi in due giorni in cui una donna ha sfidato la morte fermandosi in mezzo alla strada. Ieri sera, come riporta Welcome to Sardegnas, per espletare i bisogni fisiologi, bloccando il traffico con il rischio di essere investita. Questo pomeriggio si è fermata davanti a una vettura della polizia locale che hanno redarguito la donna. Ripresa dai passanti, l’appello alle istituzioni è sempre lo stesso, quello di mettere in sicurezza la donna prima che accada una tragedia irrimediabile.

Cagliari, in mezzo alla strada ferma le macchine in corsa con il rischio di essere investita: ennesimo episodio in pieno centro città, ieri sera una donna si è accovacciata nella carreggiata di via Roma e ha urinato davanti alle vetture ferme in attesa di poter passare. Questo pomeriggio ha sfidato addirittura una macchina della polizia municipale.