Cagliari, in mezzo alla strada ferma le macchine in corsa con il rischio di essere investita: ennesimo episodio in pieno centro città, ieri sera una donna si è accovacciata nella carreggiata di via Roma e ha urinato davanti alle vetture ferme in attesa di poter passare. Questo pomeriggio ha sfidato addirittura una macchina della polizia municipale.
Trascorrono i mesi ma la situazione non cambia: due episodi in due giorni in cui una donna ha sfidato la morte fermandosi in mezzo alla strada. Ieri sera, come riporta Welcome to Sardegnas, per espletare i bisogni fisiologi, bloccando il traffico con il rischio di essere investita. Questo pomeriggio si è fermata davanti a una vettura della polizia locale che hanno redarguito la donna. Ripresa dai passanti, l’appello alle istituzioni è sempre lo stesso, quello di mettere in sicurezza la donna prima che accada una tragedia irrimediabile.