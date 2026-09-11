Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 11 settembre.

Tutta l’isola sarà interessata da condizioni prevalentemente stabili, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature ancora gradevoli. I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadranti settentrionali e il mare da poco mosso a mosso.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 32°C e la minima di 20°C.

I venti saranno moderati dai quadranti settentrionali, con prevalenza di Tramontana e Maestrale.

Il mare sarà mosso.

A Sassari farà bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 26°C e la minima di 18°C.

I venti saranno deboli o moderati dai quadranti occidentali.

Il mare sarà poco mosso o mosso.

A Oristano farà bel tempo con sole prevalente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 18°C.

I venti saranno deboli al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti dai quadranti settentrionali.

Il mare sarà mosso.

A Nuoro farà bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 16°C.

I venti saranno deboli o moderati, prevalentemente dai quadranti occidentali.

Non si prevedono particolari allerte meteo.

Per questo fine settimana ci aspetta dunque un venerdì caratterizzato da tempo stabile e soleggiato, con temperature massime fino a 32°C nel Cagliaritano e valori più contenuti nel resto dell’isola. I venti settentrionali manterranno l’aria più fresca soprattutto nelle zone interne e settentrionali della Sardegna.

Curiosità: lo sapevi che in Sardegna, durante le giornate di settembre ancora calde e soleggiate, il mare può mantenere temperature piacevoli anche quando le serate iniziano a diventare più fresche? È l’effetto dell’inerzia termica del Mediterraneo, che conserva il calore accumulato durante l’estate.

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buon fine settimana e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba