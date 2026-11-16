Dramma nella notte tra venerdì e sabato nella bergamasca. Una ragazzina ancora minorenne ha partorito nel bagno di casa una bambina, ritrovata senza vita dai genitori della giovanissima mamma.

Secondo quanto riportato da L’Eco di Bergamo, la ragazza – al settimo mese di gravidanza- si sarebbe sentita male dopo il parto e avrebbe chiesto aiuto ai genitori: al loro arrivo la neonata era già morta.

La giovane – che aveva tenuto nascosta la gravidanza – è stata accompagnata in ospedale, dove sono stati avvisate le forze dell’ordine dell’accaduto. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Clusone, coordinati dalla Procura dei minori di Brescia e dalla Procura della Repubblica di Bergamo.