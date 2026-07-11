Un pomeriggio che avrebbe dovuto essere solo di serenità e relax si è trasformato in tragedia. Si è spento improvvisamente l’imprenditore edile di Decimomannu Donato Filippino. L’uomo, 64 anni, si è sentito male mentre si trovava nella piscina di un hotel di Carbonia. A nulla sono valsi gli sforzi degli operatori del 118 per rianimarlo, Filippino è morto poco dopo.

Un lutto improvviso quanto doloroso pet tutta la comunità che ora si stringe attorno alla famiglia Filippino, conosciuta e stimata da tutti.