Nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio volti alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 42enne del hinterland, noto alle forze dell’ordine.

L’operazione è scattata nella giornata di ieri, 7 ottobre, quando i militari, durante un servizio perlustrativo, hanno fermato l’uomo per un controllo di routine lungo la pubblica via. Insospettiti dall’atteggiamento dell’interessato, i Carabinieri hanno deciso di approfondire gli accertamenti eseguendo una perquisizione personale e, successivamente, domiciliare presso la sua abitazione.

Le perquisizioni hanno consentito di rinvenire e sequestrare un ingente quantitativo di stupefacente – quasi 250 gr tra marijuana e hashish, nonché il materiale necessario al confezionamento.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.