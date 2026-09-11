È caduta in acqua nella darsena del Parco di Molentargius e non riusciva più a risalire: Maki, cagnolina meticcia di 14 anni, è stata salvata grazie all’intervento congiunto del Corpo Forestale, del personale del Parco e dell’Info Point.

L’animale si era allontanato il 26 agosto e, stremato dal caldo e dalla fatica, aveva raggiunto l’area di Palazzo Sali Scelti. Poi, spinto dalla sete, si era avvicinato alla darsena, scivolando in acqua a causa del fondo melmoso.

L’allarme è scattato dopo che la cagnolina è stata individuata dalle telecamere di videosorveglianza. Gli operatori hanno raggiunto Maki a bordo di alcune canoe, l’hanno tranquillizzata e accompagnata verso lo scivolo, dove gli agenti forestali l’hanno recuperata e messa in salvo.

Esausta ma illesa, Maki è stata identificata grazie al microchip e all’Anagrafe canina. Il proprietario è stato rintracciato e ha potuto riabbracciare la cagnolina, con l’invito a sottoporla a un controllo veterinario.