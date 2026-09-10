Pirri: siringhe, rifiuti e scarsa illuminazione nell’area cani tra le vie della Siepe e Montecassino, animali e persone in pericolo: “Evidenti conseguenze sotto il profilo dell’igiene e della sicurezza”. Protestano i cittadini che chiedono alle istituzioni un intervento mirato e risolutivo dei problemi.

Portavoce del malcontento di chi usufruisce dello spazio pubblico per far correre il proprio quattro zampe è Roberta Sulis, consigliere di opposizione: “L’area cani rappresenta uno spazio importante per i numerosi cittadini

residenti nella zona che vi conducono quotidianamente i propri animali; nell’area sono state segnalate condizioni di crescente degrado, con danneggiamenti e atti vandalici alle recinzioni e alle staccionate, più volte sostituite;

sono stati inoltre riscontrati rifiuti abbandonati e persino siringhe, l’area risulta inoltre scarsamente o per nulla illuminata nelle ore serali, circostanza che ne limita la fruibilità e può favorire ulteriori episodi di vandalismo e comportamenti illeciti”.

Sulis ha presentato un’interrogazione per chiedere al sindaco e alla sua giunta “se siano previsti interventi urgenti di pulizia e bonifica dell’area, con particolare attenzione alla rimozione di rifiuti e materiali potenzialmente

pericolosi; se l’Amministrazione intenda provvedere all’installazione o al potenziamento di un adeguato sistema di illuminazione, indispensabile per consentire una

fruizione sicura dell’area anche nelle ore serali; se sia valutata l’installazione di sistemi di videosorveglianza, al fine di prevenire atti vandalici, abbandono di rifiuti e ulteriori situazioni di degrado”.