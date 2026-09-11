Hanno rubato merce dagli scaffali di un supermercato Lidl e, dopo essere stati scoperti, hanno spintonato il direttore e tentato la fuga in monopattino elettrico. Due cittadini tunisini sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione di Sestu con l’accusa di rapina.

I due avevano oltrepassato le casse senza pagare quando sono stati fermati dal direttore del punto vendita, lungo la SS 131. Ne è nato un inseguimento a piedi, durante il quale il direttore sarebbe stato spintonato. I due sono poi riusciti a fuggire a bordo di un monopattino, ma sono stati intercettati poco dopo da una pattuglia dei Carabinieri.

La merce è stata recuperata e restituita al supermercato. I due arrestati sono stati processati con rito direttissimo.