Ha violato la detenzione domiciliare e si è allontanato dall’abitazione dove stava scontando la misura: un 25enne è stato arrestato dai carabinieri di Uta con l’accusa di evasione.

I militari, durante un controllo effettuato nella serata di ieri, non hanno trovato il giovane nel luogo in cui avrebbe dovuto trovarsi. Gli accertamenti avviati subito dopo hanno consentito di verificare l’allontanamento non autorizzato, in violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

I carabinieri hanno quindi avviato le ricerche e poco dopo hanno rintracciato il 25enne lungo la strada statale 130, procedendo all’arresto.