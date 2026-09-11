All’ingresso della scogliera di Capo Boi cumuli di rifiuti abbandonati sotto a un cartello che illustra le regole per il rispetto del luogo: a pochi passi da uno dei panorami più belli del territorio, qualcuno ha deciso di creare questo scempio. La rabbia della sindaca Barbara Pusceddu: “Non ci sono parole. Non ci sono scuse. Questo non è “un errore”. Questa è una precisa volontà di ferire e deturpare la nostra terra”.

Incivili, purtroppo, sempre in azione contro il beme di tutto.

“È un atto di ignoranza, di egoismo e di profondo disprezzo per la nostra comunità e per l’ambiente” prosegue Pusceddu, profondamente dispiaciyta per quanto successo.

“Chi compie questi gesti non ama la propria terra. Purtroppo non è l’unico luogo dove si compie l’abbandono di rifiuti, che è reato grave e ricade sul bilancio di del comune e di tutti noi”.

Un appello rivolto a tutti: “Chiedo a tutti i cittadini di aiutarci. Se vedete qualcosa, se avete informazioni, segnalate. Non siate complici con il silenzio. La cura del nostro territorio è una responsabilità di ognuno di noi”.