Cagliari, 15enne accerchiata e molestata da un gruppo di uomini: in sua difesa è intervenuto un militare calabrese che ha fatto compagnia alla ragazza sino all’arrivo della mamma. Doveva prendere il bus per rientrare a casa, mentre la persona che stava con lei era partita, la giovane ha dovuto attendere il suo mezzo. Nel frattempo 5 uomini stranieri “l’hanno quasi bloccata al muro facendole gestaggi, è riuscita a svincolarsi e si è avvicinato un ragazzo che ha visto tutto, osserva e le ha fatto capire di stare tranquilla” racconta la mamma. È accaduto ieri alle 22, la giovane, residente in un centro dell’hinterland di Cagliari, ha quindi chiamato il genitore che si è precipitato a prenderla in piazza Matteotti. Il militare l’ha “scortata” e ha atteso che salisse in macchina, “lei tremava, con le lacrime agli occhi e mi ha raccontato l’accaduto”.
Una ennesima segnalazione che giunge da una delle piazze più calde della città, dove giovani uomini trascorrono la maggior parte del loro tempo.
Una ennesima segnalazione che giunge da una delle piazze più calde della città, dove giovani uomini trascorrono la maggior parte del loro tempo.
“Non so chi tu sia, ma onore a te militare. Infinitamente grazie. Specifico che la ragazza non era sola, ma mentre l’altra persona ha preso il pullman di suo interesse, lei doveva salire su un altro che è andato in deposito, per cui è rimasta sola per 5 minuti, purtroppo queste scene si verificano a qualsiasi orario. Basta, basta, basta” conclude la mamma.
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