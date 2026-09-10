“Non so chi tu sia, ma onore a te militare. Infinitamente grazie. Specifico che la ragazza non era sola, ma mentre l’altra persona ha preso il pullman di suo interesse, lei doveva salire su un altro che è andato in deposito, per cui è rimasta sola per 5 minuti, purtroppo queste scene si verificano a qualsiasi orario. Basta, basta, basta” conclude la mamma.

Cagliari, 15enne accerchiata e molestata da un gruppo di uomini: in sua difesa è intervenuto un militare calabrese che ha fatto compagnia alla ragazza sino all’arrivo della mamma. Doveva prendere il bus per rientrare a casa, mentre la persona che stava con lei era partita, la giovane ha dovuto attendere il suo mezzo. Nel frattempo 5 uomini stranieri “l’hanno quasi bloccata al muro facendole gestaggi, è riuscita a svincolarsi e si è avvicinato un ragazzo che ha visto tutto, osserva e le ha fatto capire di stare tranquilla” racconta la mamma. È accaduto ieri alle 22, la giovane, residente in un centro dell’hinterland di Cagliari, ha quindi chiamato il genitore che si è precipitato a prenderla in piazza Matteotti. Il militare l’ha “scortata” e ha atteso che salisse in macchina, “lei tremava, con le lacrime agli occhi e mi ha raccontato l’accaduto”.Una ennesima segnalazione che giunge da una delle piazze più calde della città, dove giovani uomini trascorrono la maggior parte del loro tempo.