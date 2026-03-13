Bruttissimo incidente questa mattina sulla 131, all’altezza del chilometro 138 a Macomer. Gianstefano Fara, personal trainer 55enne di Bortigali, è finito fuori strada con la sua auto. Inutili purtroppo i soccorsi, per Fara non c’è stato nulla da fare. Grave un’altra persona che si trovava a bordo della vettura.

Anas informa che un tratto della strada statale 131 “Carlo Felice” è temporaneamente chiuso al traffico in direzione sud e che il traffico è stato deviato allo svincolo per Tossilo.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.