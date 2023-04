Lotta agli sprechi alimentari e al riciclo degli scarti : arriva a Cagliari il Mercato Contadino

Un’importante novità quella in arrivo da sabato 29 al Lazzaretto: promossa dall’associazione Casa Slow Food Sardegna e Terre Ritrovate, ogni settimana, sino a luglio, i coltivatori proporranno le delizie della terra.

Per questa inaugurazione speciale, il mercato prevede una tripla offerta: gastronomica, musicale e formativa. “Speciale perché coincide con la World Disco Soup Day, evento globale creato dalla rete internazionale di Slow Food Youth Network per promuovere dibattito attorno a temi come lo spreco alimentare e il riutilizzo di scarti nella cucina quotidiana, coniugando lotta politica e convivialità, senza far mancare la musica.

L’evento è possibile anche grazie al contributo dell’Accademia del Buon Gusto, che dalle 10 alle 22 al Lazzaretto di Cagliari, proporrà piatti in parte realizzati con ingredienti di recupero. Nel pomeriggio spazio alla riflessione sullo spreco alimentare e le buone prassi a livello nazionale e locale per contrastarlo, a partire dai produttori presenti.

Il progetto è promosso da Slow Food Cagliari, Slow Food Youth Sardegna, Lazzaretto di Cagliari, Cooperativa Sant’Elia 2003, Terre ritrovate e Accademia del Buon Gusto” specificano gli organizzatori.

Slow Food Youth Network (SFYN) è una rete mondiale di giovani che lavorano per migliorare il sistema alimentare in tutto il mondo, per garantire a tutte e tutti un futuro più buono, pulito e giusto.

Riunisce gruppi di giovani appassionati di cibo, chef, attiviste e attivisti, studentesse, studenti e produttori alimentari che partecipano al dibattito pubblico su temi di attualità e introducono i giovani al mondo della gastronomia e della sostenibilità ambientale a partire dal mondo della produzione alimentare.

In tutto il mondo, attraverso l’organizzazione di piccoli e grandi eventi, i gruppi della rete giovane di Slow Food aumentano la consapevolezza su importanti questioni che riguardano il cibo, come lo spreco alimentare e la necessità di arrivare alla vera sostenibilità ambientale del sistema alimentare globale.

In particolare le ragazze e i ragazzi di SFYN si impegnano per accrescere la sensibilità e conoscenza

sulle criticità dei sistemi alimentari e le distorsioni che si celano lungo le filiere.