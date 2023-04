La Regione di Solinas silurata dal governo amico: impugnata la legge finanziaria

La Regione di Solinas silurata dal governo amico: il governo, di centrodestra come l’esecutivo regionale, ha impugnato la legge finanziaria regionale approvata a febbraio. Una nuova grana per il presidente Solinas, che nell’ultimo periodo si è molto riavvicinato al leader della Lega Salvini, dopo il terremoto giudiziario delle ultime ore con i 21 indagati, compreso proprio il governatore, per concorsi truccati e nomine pilotate. Una bocciatura non prevista contro cui ora la Regione dovrà decidere se fare ricorso.

“Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli”, si legge nel comunicato di Palazzo Chigi, ha deliberato di impugnare la legge della Regione Sardegna n. 1 del 21/02/2023, “Legge di stabilità 2023” in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, violano l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione”. L’articolo in questione definisce la competenza nelle diverse materie di governo e regioni.