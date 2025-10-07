Prenderà il via da domani nella asl Medio Campidano la prima fase del programma avviato dalla regione per il miglioramento della gestione delle liste di attesa in Sardegna. Il progetto, che ha lo scopo di rendere più agevole l’accesso ai servizi sanitari, migliorare la gestione delle agende di prenotazione e contribuire alla riduzione dei tempi di attesa, comincia con una sperimentazione che interessa le prestazioni erogate dalla asl Medio Campidano sulle modalità di conferma e disdetta delle prenotazioni di visite specialistiche ed esami. “Questa prima sperimentazione rappresenta un laboratorio importante per testare questa innovazione che è stata introdotta nella gestione delle liste d’attesa”, commenta l’assessore regionale della Sanità Armando Bartolazzi. “Se tutto andrà bene come ci aspettiamo il sistema sarà allargato ad altre Asl fino al punto di ottimizzare il percorso di prenotazione delle prestazioni sanitarie in tutta la regione”. Il progetto prevede una collaborazione attiva delle cittadine e dei cittadini per una migliore gestione delle prenotazioni e delle disdette, con il ricollocamento dei pazienti che si trovano in lista d’attesa. Gli utenti del servizio sanitario riceveranno infatti un sms al quale potranno rispondere dando conferma o disdetta dell’appuntamento. È possibile disdire o confermare anche con una telefonata al numero 070/4677496 attivo da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18. Una risposta tempestiva degli utenti consentirà una migliore gestione del servizio. La conferma espressa permetterà, infatti, di rendere più efficiente l’agenda degli appuntamenti; mentre la disdetta consentirà di garantire che il precedente appuntamento non vada perduto, e sia riprogrammato a favore di altri utenti che si trovano in lista d’attesa.