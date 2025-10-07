Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani m ercole dì 8 Otto bre

Dopo una giornata di sole, l ’alta pressione v errà indebolita da correnti umide in arrivo durante la serata che determineranno un rapido aumento della nuvolosità. I venti saranno deboli e il mare poco mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza serena . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 5 ° C e la minima di 1 6 °C. I venti saranno deb o li al mattino e provenienti da Nord, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest . Il mare sarà poco moss o . A Sassar i la giornat a sarà in prevalenza poco nuvolos a . N on sono previste piogge . La temperatura massima sarà di 2 5 °C e la minima di 1 3 °C. I venti sarann o m oderati per l’intera giornata e provenienti al mattino da Sudest, al pomeriggio da Sudovest . A Oristan o la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 4 ° C e la minima di 1 4 ° C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est- Nordest , al pomeriggio da Ovest- Sud ovest . Il m are sarà poco mosso. A Nuoro sarà una giornata di sole, con nubi in aumento durante la sera . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 4 ° C e la minima di 1 2 °C. I venti sarann o moderati al mattino e deboli al pomeriggio, provenienti da Ovest per l’intera giornata. Ci aspetta dunque una giornata in prevalenza serena o poco nuvolosa , con temperature che in aumento che raggiungeranno massime di 2 5 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba