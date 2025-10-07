Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani mercoledì 8 Ottobre
Dopo una giornata di sole, l’alta pressione verrà indebolita da correnti umide in arrivo durante la serata che determineranno un rapido aumento della nuvolosità. I venti saranno deboli e il mare poco mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 16°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 13°C. I venti saranno moderati per l’intera giornata e provenienti al mattino da Sudest, al pomeriggio da Sudovest. A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 14°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Nordest, al pomeriggio da Ovest-Sudovest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro sarà una giornata di sole, con nubi in aumento durante la sera. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 24° C e la minima di 12°C. I venti saranno moderati al mattino e deboli al pomeriggio, provenienti da Ovest per l’intera giornata. Ci aspetta dunque una giornata in prevalenza serena o poco nuvolosa, con temperature che in aumento che raggiungeranno massime di 25°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba