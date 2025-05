Dopo 3 ore e 17 minuti dall’ apertura del Conclave nella Cappella Sistina, la prima , come prevedibile, fumata è nera.

La prima fumata dal comignolo della Sistina era attesa poco dopo le 19. Nei prossimi giorni sono previste due fumate: intorno alle 10.30 (solo in caso di elezione del Papa) o alle 12 mentre nel pomeriggio intorno alle 17.30 (solo in caso di elezione) o intorno alle 19.

Una giornata lunga per i 133 cardinali chiamati ad eleggere il nuovo Papa.

Si è iniziato con ls Messa Pro Eligendo Romano Pontefice celebrata alle 10. Poi, pochi minuti dopo le 16,30, l’ingresso nella Cappella Sistina, il giuramento è il famoso l’”Extra omnes”, il “fuori tutti”, con gli estranei, cioè tutti coloro che non sono chiamati al voto, che lasciano la Cappella Sistina per permettere che inizino le operazioni di voto.