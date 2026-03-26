Tragedia sfiorata oggi a Milano. Un uomo di 92 anni ha sparato alla sua badante. La donna, una romena di 45 anni, è stata colpita all’addome: è stata trasportata d’urgenza all’ospedale milanese Humanitas. Sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, non sarebbe in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica esatta dei fatti e scoprire ii movente che ha spinto l’anziano a tale gesto.

L’uomo si trova attualmente agli arresti domiciliari e avrebbe a carico dei precedenti.