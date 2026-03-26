Si ricostruisce passo dopo passo il puzzle politico dopo gli scossoni degli ultimi giorni con le dimissioni di Delmastro, Santanchè e Bortolozzi. Quest’ultima, ex Capo Gabinetto alla Giustizia, è stata sostituita dal sassarese Antonio Mura. Magistrato di grande esperienza, già ricopriva il ruolo di capo dell’ufficio legislativo sempre alla Giustizia.

Mura ha ricoperto ruoli di rilievo in varie Procure d’Italia ed è stato anche Sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Inoltre, ha fatto anche psrte del Consiglio superiore della magistratura.