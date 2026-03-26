Terribile e macabra scoperta nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo, dove riposa la giovane Pamela Genini. La modella 29enne fu uccisa a coltellate lo scorso ottobre dal compagno Gianluca Soncin.

Stando a quanto riferito dal programma Dentro la notizia di Gianluigi Nuzzi nella diretta di oggi, il corpo della giovane sarebbe stato decapitato.

I fatti risalirebbero allo scorso lunedì: ignoti avrebbe aperto la bara di Pamela e portato via la testa. La scoperta è stata fatta da alcuni operai che avevano il compito di trasferire il corpo della ragazza nella cappella di famiglia.

Un gesto inspiegabile quanto inquietante sul quale le forze dell’ordine stanno indagando per comprendere le motivazioni e scovare o responsabili.