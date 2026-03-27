È stata trasferita in carcere una donna di 42 anni, destinataria di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dall’ufficio di sorveglianza di Cagliari. Il provvedimento dispone la revoca dell’affidamento in prova e l’immediata custodia in carcere.

La donna stava scontando una pena in regime alternativo alla detenzione per reati legati agli stupefacenti, ma le ripetute violazioni delle prescrizioni imposte hanno portato all’intervento dell’autorità giudiziaria. Le irregolarità sono state accertate dai carabinieri della stazione di Stampace nel corso delle attività quotidiane di controllo sul territorio.

Gli esiti degli accertamenti, trasmessi tempestivamente alla magistratura, hanno evidenziato un comportamento ritenuto incompatibile con il percorso rieducativo previsto dalla misura alternativa. Da qui la decisione dell’Ufficio di Sorveglianza di revocare il beneficio e disporre il ritorno in carcere.

Completate le formalità di rito, la 42enne è stata accompagnata in carcere.