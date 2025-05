Monserrato, anziano signore si perde nelle vie della città e torna a casa grazie a una famiglia e ai carabinieri: la storia di signor Gino.

Il fatto è accaduto oggi, a raccontarlo è Romina, la donna che ha notato assieme al figlio l’uomo disorientato in via del Redentore. Non ha esitato un attimo e si è avvicinata a signor Gino, ha capito subito che aveva bisogno di un sostegno e gli ha offerto un passaggio per rientrare a casa. Ma le difficoltà, in macchina, si sono palesate più marcate: la decisione quindi di allertare i carabinieri al fine di far ricongiungere Gino alla sua famiglia. E così è stato: “Trovare la sua famiglia è stato facilissimo, non immaginate la gioia dei figli della moglie e dei due nipotini nel rivederlo” ha espresso Romina. Una storia a lieto fine, quindi, grazie alla solidarietà di chi non si è voltato bensì si è prodigato per dare supporto all’anziano signore.